Azimut: guidance 2020 realistica, Mediobanca alza valutazione a 24 euro

Alessandra Caparello 6 febbraio 2020 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Lanuova guidance 2020 è realistica e vediamo un aumento dell’utile netto per azione del 17%. Così gli analisti di Mediobanca alzano il target price di Azimut da 19,79 euro a 24 euro ma mantengono un rating neutral. I motivi? Tre in particolare: 1) dopo un total return a +70%, sia il fondo Peninsula e altri soci potrebbero decidere di passare all’incasso; 2) l'annunciata strategia di Azimut di puntare sui prodotti illiquidi permetterà un rialzo a breve termine, ma sarà un potenziale dolore a lungo termine; 3) Azimut è tra le reti più care e gli analisti di Mediobanca non vedono ragioni sufficienti per cui i suoi clienti dovrebbero pagare in media 49 punti base in più rispetto ai clienti di Banca Generali e 54 in più rispetto a Fineco.