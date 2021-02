Azimut ed Epic lanciano Azimut Direct per dar vita a una nuova realtà fintech dedicata all’economia reale

simone borghi 8 febbraio 2021 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Azimut, tramite Azimut Enterprises, ha firmato un accordo per l’acquisto del ramo d’azienda fintech e strutturazione di attività di finanza alternativa per le PMI di Epic. Il ramo d’azienda verrà conferito ad una Newco, Azimut Direct, di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà posseduto da Epic.Azimut Direct si pone l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane, attraverso un’azione congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori istituzionali e privati qualificati.Azimut Direct capitalizza l’esperienza fintech di Epic, che coniuga capacità di finanza strutturata con processi IT di corporate analysis e distribuzione, con le potenziali sinergie estraibili con l’ausilio della tecnologia sviluppata da Azimut Capital Tech, nata a seguito della partnership siglata nel 2020 con Borsa del Credito.