Azimut deraglia a -5% nonostante utili record e conferma target 2020

Titta Ferraro 5 marzo 2020 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Si intensificano le vendite su Azimut dopo l'uscita dei conti 2019 che hanno visto l'utile balzare a 370 milioni di euro, in crescita del 203% rispetto al 2018. Il gruppo guidato da Pietro Giuliani ha riportato ricavi consolidati pari a 1,05 miliardi nel 2019 (+40% rispetto ai € 748 milioni nel 2018) e il reddito operativo consolidato a 445 milioni di euro (+131% rispetto ai € 193 milioni nel 2018). Le attese di consensus degli analisti erano di utili a 371 milioni di euro, ricavi a 1,03 miliardi.Azimut conferma a 300 milioni di euro il target di utile netto per il 2020, assumendo mercati normali.Il titolo Azimut è arrivato a cedere in questi minuti il 5,5% in area 17,5 euro.