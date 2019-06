Azimut conferma target utile 2019 ad almeno 300 milioni

Titta Ferraro 4 giugno 2019 - 15:50

Azimut Holding conferma l'obiettivo di utile netto 2019 ad almeno 300 milioni di euro, target previsto dall’attuale business plan. Il presidente Pietro Giuliani, in occasione del Investor Day odierno, ha presentato alla comunità finanziaria il nuovo management team. Il Gruppo, inoltre, ha già sottoposto all’autorità di vigilanza lussemburghese una nuova metodologia di calcolo delle commissioni variabili (“performance fees”) sui fondi lussemburghesi, che risulterà in una significativa riduzione dei costi variabili per i clienti, in linea con quanto indicato dai principi IOSCO, oltre a modificare in modo significativo il conto economico della Società rendendolo molto meno volatile e collegato alle masse in gestione.Con uno sguardo al 2024 e in attesa del prossimo piano industriale che sarà presentato al mercato entro i prossimi 12 mesi, il nuovo management team ha illustrato la strategia di crescita nel settore degli investimenti alternativi, con il ruolo della iniziativa Azimut Libera Impresa, focalizzata negli investimenti in imprese non quotate: questo settore entro 5 anni peserà non meno del 15% delle masse gestite dal Gruppo Azimut. Il team di Azimut Libera Impresa sta già lavorando ad una pipeline di 7 nuovi prodotti e punta a raggiungere il target di 1,5 miliardi di euro di masse entro la fine del 2020.