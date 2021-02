Azimut completa acquisizione di Sanctuary negli Usa, creata piattaforma da quasi 10 mld $ di AuM

Valeria Panigada 22 febbraio 2021 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Azimut, attraverso la sua controllata statunitense AZ US Holdings, ha completato l’acquisizione del 55% di Sanctuary Wealth Group, una delle principali società americane indipendenti di wealth management, che offre ai consulenti finanziari la possibilità di costruire e gestire il proprio business con il supporto di una piattaforma avanzata. Il completamento dell’acquisizione di Sanctuary, precisa Azimut, rappresenta una pietra miliare significativa per il gruppo, che può disporre negli Stati Uniti di una piattaforma integrata con eccellenze locali sia nel segmento dei private markets sia in quello della distribuzione e del wealth management, le cui masse complessive hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari americani.