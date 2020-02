Azimut: avvio tranche di acquisto di azioni proprie fino a 50 mln

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Azimut Holding ha deciso di procedere con l’esecuzione di una tranche di acquisto di azioni proprie per un controvalore indicativo fino a 50 milioni di euro, e un corrispettivo massimo per azione pari a 50 euro. La società precisa di detenere ad oggi 2.319.451 azioni proprie in portafoglio, pari a circa l’1,6% del capitale sociale, e non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate."Si precisa che l’autorizzazione assembleare non obbliga la società ad effettuare gli acquisti, e che l’acquisto di azioni proprie potrà essere eseguito in tutto o in parte - spiega ancora Azimut -. Parimenti, la sua esecuzione potrà essere interrotta, sospesa ovvero revocata in qualunque momento, secondo le normative applicabili, e tenuto conto delle condizioni di mercato".