Azimut: ancora un segno più in Borsa, Imi alza target a 20,5 euro

Daniela La Cava 14 gennaio 2020 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Ancora un segno più per Azimut, che si posiziona tra i migliori titoli di giornata del Ftse Mib. L'azione del gruppo del risparmio gestito guadagna circa l'1% a 23,7 euro (massimi di giornata a 23,76 euro).Oggi gli analisti di Banca Imi hanno confermato la raccomandazione hold su Azimut, ma hanno rivisto al rialzo il target price che passa da 18,9 a 20,5 euro. Dopo la recente conference call di Azimut sui risultati preliminari del 2019 e la guidance per il 2020, gli esperti di Banca Imi hanno aggiornato le previsioni sull'utile per azione (Eps) rettificato 2019-2021 in media dell'8%. "In attesa della presentazione della presentazione del nuovo piano aziendale nei prossimi mesi, confermiamo la nostra view neutrale sull'attuale prezzo delle azioni", concludono da Imi.