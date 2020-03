Azimut: analisti stimano utile 2019 più che triplicato, possibile sorpresa dal dividendo

Alessandra Caparello 2 marzo 2020 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Il 5 marzo Azimut alzerà il velo sui conti del 2019 e nell’attesa Mediobanca Securities conferma rating Neutral e target price a 24 euro. Gli analisti di piazzetta Cuccia prevedono un fatturato complessivo di 312,1 milioni di Euro nel quarto trimestre 2019, in crescita del 71% rispetto all'anno precedente e contro i 305,7 milioni stimati dal consensus.Gli analisti di Mediobanca inoltre stimano che i costi operativi totali saranno in crescita del 7% su base annua a seguito di un aumento del 12% dei costi di distribuzione; l'utile operativo è visto a 158,7 milioni di euro, mentre l'utile netto a 132,8 mln, superiore ai 124,4 mln del consensus. Per l'intero 2019 l'utile è visto di 379,3 milioni, più che triplicato rispetto ai 122,1 mln del 2018. Il dividendo infine è visto a 1,50 euro per azione (consensus è 1,20 euro).