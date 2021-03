Azimut al fianco delle famiglie Bezos e Moross con un investimento strategico per sviluppare HighPost Capital

simone borghi 23 marzo 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha firmato un accordo negli Stati uniti per entrare nell’azionariato di HighPost Capital insieme alle famiglie Bezos e Moross, per sviluppare una piattaforma e veicoli di investimento nel Private Equity specializzati nel settore Consumer, sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei suoi soci fondatori. David Moross, Managing Partner e CEO di HighPost, conosce e lavora con Mark Bezos, Managing Partner di HighPost, e la sua famiglia da molti anni. Insieme, hanno formato HighPost nel giugno 2019 combinando la vasta esperienza di David nel settore del consumer private equity, con l'esperienza e la rete della famiglia Bezos nel settore consumer globale e nella conoscenza del comportamento dei consumatori.L’operazione comporta l'acquisto da parte di Azimut Alternative Capital Partners (AACP), controllata americana di Azimut, tramite aumento di capitale di una quota iniziale del 12,5% in HighPost, con opzioni per aumentare al 24,9%. L'intero investimento di Azimut sarà utilizzato dalla società per crescere e investire nel business, rafforzando l'impegno del team per guidare la crescita a lungo termine. A seguito dell’investimento di AACP, non ci saranno cambiamenti nella strategia, nella gestione o nel processo di investimento di HighPost.