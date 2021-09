Azimut: ad agosto raccolta netta positiva per 648 mln, superati i 14 mld da inizio anno

simone borghi 7 settembre 2021 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di agosto 2021 una raccolta netta positiva per 648 milioni di euro, raggiungendo così 14,3 miliardi da inizio anno (7,4 miliardi al netto del consolidamento di Sanctuary Wealth).Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a 78,5 miliardi, di cui 52,7 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Gabriele Blei, ceo del Gruppo, commenta: "Nel mese di agosto le attività sono proseguite a buon ritmo e, anche in un periodo solitamente caratterizzato da una debolezza stagionale, il Gruppo ha saputo conseguire flussi di raccolta molto positivi sia a livello complessivo sia nella componente di risparmio gestito. Siamo più che mai impegnati a generare ritorni positivi per i nostri clienti, che da inizio anno beneficiano di una performance media ponderata netta del +5,8%. Importante è anche l’apporto dell’Economia Reale con il 35% della raccolta dei fondi YtD e che sarà supportata nei prossimi mesi dal lancio dei nuovi fondi gestiti da Blackstone, HighPost e Peninsula".