Azimut: acquistata una quota di minoranza in Kennedy Lewis

Redazione Finanza 29 luglio 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners (AACP), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Kennedy Lewis Investment Management, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel private credit con sede a New York, e in alcune sue società collegate.La transazione prevede che AACP acquisisca una quota di circa il 20% nel capitale di varie controllate di Kennedy Lewis. L’operazione include anche un meccanismo di aggiustamento prezzo. "Di conseguenza Azimut consoliderà gli AUM e riceverà la distribuzioni degli utili di Kennedy Lewis su base pro-rata - indica in una nota la società del risparmio gestito -. Circa il 90% dei proventi della transazione verrà utilizzato dai partner di Kennedy Lewis per aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società, a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita del business nel lungo termine".La nota precisa che l'investimento di AACP non implicherà alcun cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo diinvestimento o nell’operatività ordinaria di Kennedy Lewis o di qualsiasi prodotto gestito da Kennedy Lewis.