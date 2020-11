Azimut: accordo vincolante per l'acquisto della maggioranza del gruppo Sicer

simone borghi 16 novembre 2020 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Azimut prosegue il suo impegno a sostegno delle imprese di eccellenza secondo i progetti strategici dedicati agli investimenti in economia reale. Azimut Libera Impresa (ALI), per conto del fondo di Private Equity Demos 1, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 65% di Sicer, azienda modenese attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti chimici speciali per la smaltatura e la decorazione della piastrella ceramica.A seguito dell’operazione, il nuovo assetto societario vedrà ALI detenere il controllo di Sicer al fianco dei soci imprenditori Gianfranco Padovani, riconfermato Presidente, e Giuliano Ferrari, che restano azionisti, mentre B.Group, holding di partecipazioni industriali, cederà interamente la sua partecipazione. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno.Demos 1, lanciato dal gruppo Azimut e gestito da ALI, è il primo fondo chiuso di Private Equity retail al mondo a cui hanno aderito oltre 9.500 clienti che potranno beneficiare delle potenzialità di crescita delle aziende in portafoglio. Il fondo è operativo da marzo 2020 e ha una dotazione di circa 300 milioni di euro. Ad oggi sono circa 15.000 i sottoscrittori dei fondi nel perimetro di ALI.