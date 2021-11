Azimut: a ottobre raccolta netta per 1,2 miliardi, superati i 16 mld da inizio anno

Titta Ferraro 8 novembre 2021 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Azimut ha registrato a ottobre una raccolta netta positiva per 1,2 miliardi di euro, raggiungendo così 16,4 miliardi da inizio anno (9,5 miliardi al netto del consolidamento di Sanctuary Wealth).Il dato di ottobre beneficia del consolidamento di RI Newcastle e Lower Hunter in Australia, che entra a far parte di AZ NGA, per un totale di circa € 164 milioni nella componente amministrata.Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine ottobre a 80,6 miliardi, di cui 53 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.“Ci avviamo verso la fine del 2021 con dati di raccolta che superano i 16 miliardi di euro da inizio anno, segnando il miglior risultato di sempre per il periodo. Un andamento positivo sostenuto anche dai robusti flussi di ottobre a cui hanno concorso tutti i canali distributivi del Gruppo, in Italia e all’estero, con una crescita rilevante della raccolta sui private markets, pari a oltre il 50% della raccolta in fondi nel mese di ottobre, che porta le masse nei private markets a 4 miliardi di euro. Quest’ultima resta un importante driver futuro di maggior rendimento dei portafogli complessivi dei clienti, che ad oggi stanno beneficiando di una performance media ponderata netta di + 6.3% da inizio anno", ha commentato Gabriele Blei, CEO del Gruppo Azimut.