Azimut: a maggio raccolta netta positiva per 642 milioni

Redazione Finanza 7 giugno 2021 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Azimut ha registrato a maggio una raccolta netta positiva per circa 642 milioni di euro, raggiungendo così quasi 11 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a 73,6 miliardi, di cui 50,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.“Il mese di maggio si contraddistingue per la qualità della raccolta con un forte sviluppo della componente di risparmio gestito grazie soprattutto agli investimenti in economia reale, che oggi raggiungono 2,6 miliardi di AuM con il closing di AZ Eltif Capital Solutions, e al contributo delle attività all'estero, le cui masse oggi rappresentano il 35% circa di tutto il patrimonio di Gruppo. La scelta di diversificare in asset class e geografie differenti rispetto a quelle tradizionali ha fatto sì che i nostri clienti stiano beneficando da una performance media ponderata netta del +4,6% da inizio anno, oltre 200bps superiore all’industria", ha commentato Pietro Giuliani, presidente di Azimut.