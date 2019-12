Azimut Wealth Management: nuova struttura dedicata al family business

Alessandra Caparello 19 dicembre 2019 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Una nuova struttura totalmente dedicata al family business è stata inaugurata da Azimut Wealth Management. Il progetto, sviluppato da Lorenzo Guidotti e Riccardo Farisi che fanno il loro ingresso in Azimut come Director nella divisione Azimut Wealth Management, si pone l’obiettivo di aggregare le diverse esigenze di gestione e ottimizzazione del patrimonio delle grandi imprese e famiglie italiane attraverso servizi fortemente personalizzati.“Ancora una volta si conferma la capacità di Azimut di attrarre professionisti di elevato standing che sanno riconoscere il valore e i vantaggi del nostro modello distributivo organizzato come un multi family office dove convergono diversi progetti specifici ad alto valore per i professionisti e i loro clienti” commenta Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding. “Dopo aver optato 10 anni fa per un scelta imprenditoriale che ci ha dato molte soddisfazioni e ci ha aiutati a creare un nuovo business – hanno commentato Lorenzo Guidotti e Riccardo Farisi – abbiamo deciso di cogliere nuovamente l’opportunità di un grande gruppo come Azimut dover poter coniugare tutta la nostra esperienza con le risorse di uno dei gruppi italiani finanziari più importanti, sicuramente quello maggiormente presente all’estero, il più dinamico e storicamente precursore dei tempi in un settore comunque particolare come è quello dell’asset management e del wealth management.”