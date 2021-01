Azimut: Mediobanca Securities resta su rating neutral, target a 18 euro

Redazione Finanza 26 gennaio 2021 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Azimut a Piazza Affari, dove mostra una crescita di circa l'1% pressoché in linea con le performance dell'indice Ftse Mib. Mediobanca Securities ha confermato la valutazione neutral sul big italiano del risparmio, con target price fermo a 18 euro.Nel report odierno, gli analisti di piazzetta Cuccia hanno sottolineato che "il titolo non è sottovalutato in termini di risultati e cash flow" e hanno indicato che "gli azionisti rimarranno ben remunerati, con un rendimento cash che potrebbe essere compreso tra 5,6%-6,4% negli esercizi 2021-2023, crescendo anche al 6,9%-8% tenendo conto dei buyback".