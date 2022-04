Azimut Marketplace, in 6 mesi oltre 2mila imprese registrate per più di 90 milioni di operazioni

Luca Losito 20 aprile 2022 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Azimut Marketplace, piattaforma lanciata dal Gruppo Azimut e da STEP 4 Business, nei primi 6 mesi ha assistito a una crescita progressiva e costante del numero di clienti: oltre 2300 PMI registrate, 95 milioni di euro di operazioni di credito e finanziamento richieste e il 97% di clienti con conti aziendali aggregati. Un’ulteriore conferma del fatto che, in uno scenario economico senza dubbio complesso, Azimut Marketplace stia fornendo una risposta estremamente concreta alle richieste degli imprenditori: accesso al credito, semplificazione dell’offerta e della richiesta di servizi finanziari.La piattaforma è stata presentata sul mercato mettendo a disposizione delle imprese i principali servizi finanziari di alcune delle società leader del fintech, come Azimut Direct (finanza per la crescita), CRIF (aggregazione completamente gratuita dei vari conti correnti e strumenti di fatturazione elettronica oltre a soluzioni di finanza agevolata), Ebury (pagamenti internazionali in valuta), October (finanziamenti istantanei), Workinvoice (anticipo fatture digitale) e Satispay (pagamenti digitali). Oggi Azimut Marketplace annuncia un significativo ampliamento dell’offerta con nuovi prodotti e servizi, riuscendo così a coprire tutte le aree di bisogno di un’impresa.