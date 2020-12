Azimut Libera Impresa-Peninsula Capital: accordo vincolante con D.M.O. per acquisto quota maggioranza di D.M.O. Pet Care

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

PI4, un veicolo controllato da Peninsula Capital co-partecipato da Azimut Libera Impresa SGR – per conto del fondo di Private Equity Demos 1 – ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 75% di D.M.O. Pet Care S.r.l. (Isola dei Tesori), tra i leader nel settore del cibo e cura per animali in Italia con oltre 230 punti vendita ad insegna Isola dei Tesori. A seguito dell’operazione, il nuovo assetto societario vedrà PI4 detenere il controllo della società, al fianco della famiglia Celeghin, dell’amministratore delegato Stefano Di Bella e di altri manager della società. Lo si apprende in comunicato congiunto nel quale si precisa che il closing dell’operazione è previsto entro i primi giorni del 2021.L’operazione prevede, inoltre, un aumento di capitale a favore della società al fine di perseguire importanti obiettivi di crescita, per vie interne ed esterne, unitamente allo sviluppo di linee di business ad alta rilevanza strategica, proseguendo così la storia di successo iniziata dalla famiglia fondatrice. "A tal fine i nuovi azionisti ripongono piena fiducia nel presidente Fabio Celeghin e nell’amministratore delegato Stefano Di Bella a cui verrà affidata la guida della società verso nuovi decisivi traguardi", si legge nella nota.