Azimut: Il Global Team si rafforza in Brasile con l’acquisizione di MKZ Investimentos

simone borghi 19 marzo 2021 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Azimut, attraverso la sua controllata AZ Brasile, ha firmato un accordo per acquisire il 100% del capitale di MZK Investimentos, società di asset management indipendente specializzata in strategie macro con oltre 125 milioni di dollari di AUM. Questa transazione aggiungerà competenze di gestione all'attuale piattaforma di AZ Quest, rafforzando così la forte conoscenza del Gruppo nei mercati azionari e obbligazionari brasiliani.L'industria dei fondi comuni in Brasile gestisce oltre 1 trilione di dollari, con oltre il 70% del patrimonio concentrato su strategie a basso rischio a reddito fisso. I tassi d'interesse locali, ancora significativamente al di sotto della media storica, favoriscono la continuazione della rotazione da strategie a basso rischio a quelle di rischio medio-alto, come quelle gestite da MZK.