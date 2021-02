Azimut Holding: raccolta netta positiva per 676 milioni a gennaio

Redazione Finanza 4 febbraio 2021 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Azimut ha registrato nel mese di gennaio una raccolta netta positiva per 676 milioni. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a 61,4 miliardi, di cui 47,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Il gruppo ha raggiunto oltre 2,2 miliardi in Private markets grazie al primo closing del fondo Infrastrutturale per la Crescita – ESG.