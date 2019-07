Azimut, Giuliani freddo su M&A: poco interesse su realtà concentrare in Italia o Ue

Titta Ferraro 16 luglio 2019 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Il presidente di Azimut holding, Pietro Giuliani, non si mostra interessato allo shopping nel risparmio gestito. "Premesso che non mi risulta che Banca Generali in vendita, come ho sempre detto se ci fossero dossier li studierei con attenzione. Certo, in generale società con gestioni concentrate su Italia ed Europa non sono molto interessanti", ha detto Giuliani intervistato da Repubblica. Alla domanda se Azimut è in vendita, Giuliani replica "assolutamente no. E se qualcuno pensa a un’Opa ostile, si accomodi: in sei mesi avremo fatto una nuova Azimut"."Mi aspetto che qualcuno faccia ottimi affari vendendo asset sopravvalutati - continua Giuliani sul tema consolidamento nel settore - . Puntare sulla concentrazione del settore rischia di scatenare solo guerre tra poveri. Le grandi dimensioni consentono economie di scala e prezzi più bassi per la clientela, ma anche scarsa qualità. Accanto ai grandi gruppi continueranno ad esistere realtà di dimensioni contenute in grado di attrarre talenti, che a prezzi superiori alla media producono risultati superiori alla media".