Azimut: Giuliani conferma dividendo e target utile. Titolo esulta e chiude a +5%

Titta Ferraro 7 aprile 2020 - 18:19

MILANO (Finanza.com)

Azimut scaccia i dubbi sul dividendo. Il presidente del gruppo di asset management, Pietro Giuliani, ha rimarcato infatti che la proposta di pagamento del dividendo di 1 euro a maggio di quest’anno è confermata, così come l’obiettivo di un utile netto di almeno 300 milioni di euro per il 2020. "Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di marzo una raccolta netta positiva per 52 milioni di euro, raggiungendo così circa 1 miliardo da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a € 51,4 miliardi, di cui € 40,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite."Il mese di Marzo ha comunque generato una raccolta netta positiva da parte della rete in Italia e dal business estero (nonostante il dato sia modesto causa disinvestimenti da parte di alcuni istituzionali). Come sempre rispondiamo con numeri e fatti alle tante (troppe) chiacchiere", ha detto Giuliani.A Piazza Affari il titolo Azimut ha chiuso a oltre +5% a 13,54 euro proprio sotto la spinta delle parole di Giuliani con la conferma di cedola e target per il 2020.