Azimut: Equita mantiene rating hold post raccolta giugno

Daniela La Cava 10 luglio 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in leggero rialzo per Azimut a Piazza Affari, con il titolo che mostra un guadagno dello 0,3% e viaggia sopra quota 15 euro. Gli analisti di Equita, che hanno confermato la raccomandazione hold sul gruppo del risparmio gestito, indicano una raccolta netta per il mese di giugno "leggermente sopra le attese". La raccolta da inizio anno è pari a 1,84 miliardi di euro contro la stima di Equita per l'intero 2020 pari a 3 miliardi, raggiungendo un totale delle masse di 55,4 miliardi.