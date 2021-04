Azimut: Equita alza target a 21,7 euro, aspettando conti trimestrali del 13 maggio

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Anche le big del Ftse Mib si preparano alla stagione degli utili. Per Azimut la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2021 avverrà il prossimo 13 maggio. In attesa dei conti gli analisti di Equita si attendono "un trimestre supportato dal buon trend di raccolta netta e andamento dei mercati, con un trend in crescita delle management fee (attese +12% su base annua)". "Stimiamo un contributo dalle commissioni di performance di 8 milioni, con costi in crescita del 6% su base annua, incorporando l’acquisizione di Sanctuary per un mese", indicano gli analisti della sim milanese che confermano la raccomandazione hold sul gruppo del risparmio gestito, con il target price che sale a 21,7 euro da 21,5. In particolare, Equita si attende per Azimut ricavi trimestrali per 249 milioni di euro (+9% su base annua), un utile operativo di 88 milioni (+15% su base annua) e un utile netto in crescita del 48% a 72 milioni."Abbiamo effettuato una leggera revisione delle stime per incorporare l’andamento della raccolta e trend delle masse nel primo trimestre 2021 - affermano ancora da Equita -, con un utile dell'esercizio 2021 in crescita del 5% a 308 milioni di euro contro i precedenti 294 milioni". Intanto a Piazza Affari il titolo Azimut sale dello 0,53% a 19,74 euro.