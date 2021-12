Aziende alla prova del covid: le 'grandi' soffrono di più, con fatturato in calo di oltre l'11% nel 2020

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Le grandi imprese si sono rivelate meno solide all’impatto della pandemia. Nel 2020, le aziende con oltre 250 dipendenti hanno registrato un calo del fatturato dell'11,2% a fronte delle medie, quelle tra 50 e 249 dipendenti, che hanno evidenziato una maggiore resilienza, con una flessione del 7,6%. Una tendenza messa in luce dall’Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato l’impatto dell’emergenza da Covid-19 nel 2020 su oltre 600.000 bilanci delle società di capitali. Lo studio evidenzia come la crisi sia diversificata a seconda del territorio, della classe dimensionale e del settore di attività economica. Nell’identikit elaborato dai commercialisti emerge come il volume complessivo dei ricavi sia diminuito del 9,9% con una maggiore sofferenza delle Spa che hanno evidenziato una contrazione del -11,2%, rispetto alle Srl, in diminuzione del-8,5%.