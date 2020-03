Aziende: Ferrari quarta al mondo per reputazione, in vetta Lego

Daniela La Cava 4 marzo 2020 - 15:30

Reputation Institute, società leader mondiale nella misurazione e gestione della reputazione aziendale, ha inserito Ferrari al quarto posto del 'Global RepTrak100 - 2020, l’annuale classifica che riporta le 100 aziende con la migliore reputazione a livello mondiale, dopo avere intervistato oltre 80mila consumatori in 15 Paesi. Una conferma per il podio, con le stesse tre aziende dell’edizione 2019: al primo posto Lego (2° nel 2019), seguita da Walt Disney (3° nel 2019) e Rolex (1° nel 2019)."Ferrari, a seguito della separazione da Fca, da sempre ambasciatore dello stile e del genio italiano, è stata inclusa nella classifica globale, per aver saputo mantenere negli ultimi tre anni un’eccellente reputazione nel suo mercato di riferimento - spiega la nota -. Ferrari conquista così una posizione di grande rilievo nel più ampio e approfondito studio sulla reputazione delle aziende a livello mondiale in chiave comparativa".La Global RepTrak100, 2020 mette in luce come anche altre importanti aziende italiane, in particolare nel settore Food & Beverage godano di un forte apprezzamento al livello mondiale: Ferrero, Lavazza, Barilla, ma anche Pirelli entrano infatti nella top 100 insieme ad Armani, icona di stile ed eleganza nel mondo.