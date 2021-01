Axepta BNP Paribas azzera commissioni su micropagamenti

Redazione Finanza 26 gennaio 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Axepta BNP Paribas - società attiva nell’acquiring in Italia, con oltre 130mila POS e più di 15 milioni di transazioni al mese - ha annunciato che fino alla fine dell’anno verranno azzerate tutte le commissioni sulle micro-transazioni (fino a 5 euro) con pagamento su POS fisico Axepta tramite il circuito PagoBancomat, con carta fisica, anche in modalità contactless e da smartphone."Con questa iniziativa – ha dichiarato Stefano Calderano, amministratore delegato di Axepta – vogliamo dare il nostro contributo in questa fase ancora difficile della vita quotidiana e dell’economia. Siamo sicuri che lo sforzo che stiamo mettendo in campo sarà, per gli esercenti, una forma di incentivo e di sostegno e favorirà l’abitudine all’utilizzo dei pagamenti digitali anche per tutte le piccole transazioni quotidiane, sia sui canali fisici sia online".