Avio in rally a Piazza Affari: Leonardo aumenta quota

15 giugno 2020

Avio si mette in luce a Piazza Affari in scia all'annuncio di Leonardo che ha aumentato la partecipazione nella società. In particolare, il titolo ha varcato la soglia dei 15 euro e ora viaggia in area 15,12 euro, mettendo a segno un balzo di quasi il 6 per cento.Stamattina Leonardo ha fatto sapere di avere terminato delle operazioni, volte all’acquisto di 988.475 azioni di Avio. A valle delle operazioni, la partecipazione di Leonardo si è incrementata del 3,75% e risulta pertanto pari al 29,63% del capitale sociale della società. Le operazioni, effettuate sul mercato, si sono concluse il 29 maggio e prevedono un esborso totale di circa 14 milioni di euro.L'ex Finmeccanica spiega nella nota odierna che l'operazione rappresenta "un ulteriore consolidamento del ruolo di Leonardo quale partner industriale di Avio e della posizione di Leonardo in un settore rilevante, strategico e con importanti prospettive di sviluppo come lo spazio".