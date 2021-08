Avio: dimissioni consigliere indipendente non esecutivo Stefano Pareglio

Daniela La Cava 24 agosto 2021 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Avio ha comunicato di avere ricevuto ieri le dimissioni di Stefano Pareglio dalla carica di consigliere indipendente non esecutivo della società, rassegnate per incompatibilità sopravvenute connesse a nuovi impegni professionali. Le dimissioni sono efficaci con effetto immediato. Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla società e al pubblico, Pareglio non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della società.Il consiglio di amministrazione è già attivo nel merito della propria operatività e, in occasione della prossima riunione utile, istraderà il percorso formale necessario alla cooptazione quanto prima di un nuovo consigliere.