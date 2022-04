Avio: Vega C scelto per lanciare nuovo stellite del programma europeo Copernicus

Redazione Finanza 8 aprile 2022 - 08:15

Il nuovo lanciatore europeo Vega C, sviluppato da Avio, è stato scelto dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Spaziale Europea per lanciare, nella prima metà del 2023, il satellite Sentinel 1C per l’osservazione della Terra attraverso la tecnologia del radar ad apertura sintetica. Il satellite, che sarà posizionato in orbita all’altitudine di 690 chilometri, si andrà ad aggiungere ai Sentinel 1A e 1B già operativi. Le applicazioni vanno da monitoraggio ambientale alla sicurezza.Nei giorni scorsi, Avio era scattata in avanti a Piazza Affari, dove aveva toccato un massimo intraday a quota 12,06 euro, dopo aver annunciato la firma del contratto con Amazon da parte di Arianespace (partecipata da Avio) per 18 lanci del vettore Ariane 6 per la messa in orbita di satelliti della costellazione per l’internet a banda larga Kuiper.