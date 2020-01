Autostrade, revoca concessioni ormai inevitabile? Atlantia -3%. E bond 2023 a minimi crollo Ponte

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Atlantia titolo peggiore del Ftse Mib, con una flessione del 3% a 20,4 euro. Sul titolo si abbattono le vendite dopo le ultime indiscrezioni sul destino della controllata Autostrade. Stando ai rumor de La Stampa, il governo Conte bis avrebbe preso la sua decisione: "Autostrade, il governo ha deciso: sarà revoca". Così si legge nell'articolo: "Il governo verso la revoca della concessione alla società Autostrade: l'iniziativa forse al consiglio dei ministri di venerdì. Le perplessità dei tecnici del Tesoro. Gli azionisti di Atlantia intanto preparano la contromossa: 'C’è un contratto, faremo ricorso all'Ue"."Se non sarà al Consiglio dei ministri di venerdì – si legge nell'articolo – sarà in quello successivo, ma ormai Giuseppe Conte è deciso: 'Mi sembra inevitabile la revoca per Autostrade'. Luigi Di Maio è convinto che il premier non retrocederà. Nel Pd invece ci sono molti più dubbi, anche su quando sia più opportuno uscire con la notizia, se prima o dopo il voto in Emilia-Romagna, per non dare a Matteo Renzi un argomento che lo aiuti a fare il guastatore alla vigilia del voto", si legge ancora nell'articolo de La Stampa.I bond di Atlantia con scadenza nel 2023 scivolano al minimo dal crollo del Ponte Morandi. Ieri l'agenzia di rating Standard & Poor’s ha declassare il rating sul titolo Atlantia a junk (spazzatura). L'unico dell'esecutivo giallorosso contrario a infliggere la punizione revoca delle concessioni rimane Matteo Renzi, leader di Italia Viva che, in un'intervista rilasciata ad Avvenire, si è espresso in questo modo:"I 43 morti del ponte di Genova sono dei macigni nel cuore. Ma la giustizia è una cosa seria, non è il bar dello sport. Anche secondo me le responsabilità di Autostrade sono evidenti. E il contratto firmato dal governo Berlusconi nel 2008 è eccessivamente vantaggioso per Autostrade. Tuttavia, quando ci sono contratti firmati servono fatti precisi e atti corretti per revocare la concessione. Altrimenti si finisce cornuti e mazziati, con lo Stato che dovrà pagare la penale ad Autostrade. A me sembra assurdo".Nella giornata di ieri, a seguito dell'azione di Fitch e Moody’s, anche S&P Global ha rivisto i rating del gruppo Atlantia in relazione alle modifiche unilaterali introdotte con il Decreto Milleproroghe nei contratti delle concessionarie autostradali in Italia.In particolare, il rating di Autostrade per l'Italia (Aspi) è sceso da 'BBB-' a 'BB-' e quello di Atlantia (holding) dal precedente 'BB+' a 'BB-' (ovvero al livello junk, 'spazzatura'). Al contempo, l'agenzia di rating ha rivisto anche il rating di Aeroporti di Roma, che passa da 'BBB-' a 'BB+', il rating di Abertis e delle sue controllate HIT e Sanef, passando da 'BBB' a 'BBB-'. In relazione alla persistente incertezza sul profilo di credito del Gruppo, si legge nella nota di Atlantia, i citati rating sono posti/rimangono in rating watch negativo.