Autostrade: ministro De Micheli, su concessione difenderemo l'interesse pubblico

Titta Ferraro 28 novembre 2019 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

"Concessioni autostradali: non è una questione politica, ma di difesa, la migliore possibile, dell’interesse pubblico". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.Oggi il leader del M5S, Luigi Di Maio, è tornato a invocare la revoca della concessione. "Si va verso la revoca delle concessioni autostradali - ha detto Di Maio a Radio Anch'io - bisogna togliere a questi signori la concessione il prima possibile dopo che hanno preso i nostri soldi per i pedaggi senza fare la manutenzione delle strutture". L'ad di Autostrade per l’Italia (Aspi), Roberto Tomasi, parla invece in una intervista alla 'Stampa': "Non cerchiamo scuse, siamo pronti a ogni verifica ma i ponti sono sicuri".