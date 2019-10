Autostrade Meridionali: conti in declino nei 9 mesi, pesa diminuzione traffico pesante

simone borghi 25 ottobre 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Autostrade Meridionali, controllata di Atlantia, archivia i primi 9 mesi con ricavi totali pari a 69,4 milioni di euro in decremento dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2018, essenzialmente dovuto alla variazione negativa del volume di traffico pesante, compensato da maggiore recupero per isointroito.L’Ebitda si attesta a 26,2 milioni, in riduzione del 10,1% rispetto corrispondente periodo del 2018, essenzialmente legato alla riduzione dei ricavi ed ai maggiori interventi di manutenzione al netto della variazione operativa dei Fondi rischi ed oneri.L’Ebit si fissa a 25,6 milioni in calo del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’utile del periodo è pari a 15,1 milioni in riduzione del 10,8% rispetto al corrispondente periodo del 2018.Lo scorso 14 ottobre Autostrade Meridionali ha presentato la propria offerta per l’affidamento in concessione dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Il 30 ottobre 2019 si terrà la prima seduta pubblica di gara in esito a ripianficazione disposta dalla stazione appaltante.