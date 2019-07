Autostrade, Di Maio: revoca concessione doverosa, ma soluzione possibile a patto che azienda paghi

Titta Ferraro 2 luglio 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Il vice premier Luigi Di Maio ribadisce la posizione del M5S sulla vicenda Autostrade. "Non mi diverto a revocare la concessione - dice Di Maio nel corso di un'intervista pubblica oggi dal quotidiano Repubblica - ma se per anni hai fatto profitto alle nostre spalle, se dovevi occuparti della manutenzione e non l’hai fatto e se poi succede una tragedia come è accaduto a Genova, il governo non può restare in silenzio"."I tecnici delle Infrastrutture nella loro relazione hanno evidenziato i presupposti per procedere alla risoluzione unilaterale - prosegue Di Maio - la revoca a questo punto è doverosa". Allo stesso tempo il leader grillino dice di essere disponibile a individuare una soluzione "a patto che Autostrade paghi e si faccia giustizia verso le vittime. Chi investe in Italia deve sapere che è il benvenuto, che supportiamo il business, ma nel massimo rispetto degli interessi nazionali".