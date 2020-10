Autostrade, CDP Equity presenterà offerta per 88,06% Atlantia con Blackstone e Macquarie

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2020 - 06:51

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity "a procedere alla presentazione, insieme a Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, di un'offerta per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia". E' quanto si legge nella nota di CdP, diramata dopo la fine del cda di Cassa depositi e prestiti.