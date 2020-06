Autostrade-Atlantia, Conte dà ultimatum: nel capitale F2i e Cdp o revoca, che è già pronta

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

"Atlantia e migranti, vince Di Maio". E' il titolo che troneggia nella prima pagina del quotidiano La Stampa, che scrive:"Conte chiude il dossier Autostrade: nel capitale F2i e Cdp o scatterà la revoca della concessione ad Atlantia. Nel decreto sicurezza solo le modifiche chieste da Mattarella. Salvini annuncia battaglia: «Un insulto agli italiani».La Stampa riprende le dichiarazioni che il premier Giuseppe Conte ha rilasciato a Fanpage:"Entro fine giugno arriverà a compimento anche la vicenda Autostrade: «Ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier il prima possibile» dichiara ancora Conte a Fanpage, mentre sono ancora in corso i lavori degli Stati Generali dell'economia, sottolineando che «la proposta transattiva di Autostrade per l'Italia è inaccettabile per il governo». La società quindi dovrà accettare la soluzione messa a punto dall'esecutivo: fare entrare nel Cda Cassa depositi e prestiti e F2I, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. Autostrade avrà tempo fino al 30 giugno per dare la sua risposta: se sarà no, è già pronta la revoca".