Autonomia, Zaia avverte: stop può diventare il Big bang su cui cade governo

Titta Ferraro 23 luglio 2019 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

"Lo stop può diventare il Big bang del governo Ora un conclave con Conte". Così titola oggi il Corriere che ha intervistato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. L’autonomia può essere "il momento in cui si fa la storia tutti insieme" oppure "il Big bang del governo". Zaia non usa quindi mezzi termini e propone all’esecutivo, anzi direttamente a Conte, un conclave. "Producano una bozza di intesa. Ci chiudiamo in una stanza e stiamo lì tutto il tempo che serve", asserisce Zaia che insieme ad Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia) guida la battaglia leghista sul dossier Autonomia e che nei giorni scorsi ha visto un duro botta e risposta con il premier Conte.