Automotive: riunito al Mise il gruppo di lavoro su sostegno alla domanda

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Si è riunito ieri al ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) il gruppo di lavoro dedicato alle misure per il sostegno alla domanda di mezzi di trasporto, istituito nell’ambito del tavolo automotive dello scorso 18 ottobre. Il ministero guidato da Stefano Patuanelli spiega in una nota che l’obiettivo è quello di sostenere il processo di transizione in atto nel settore che si sta orientando su nuovi standard tecnologici energetici e di mobilità sostenibile. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, della Conferenza delle Regioni, nonché dell’università e della ricerca.Patuanelli ha sottolineato come “l’automotive sia uno dei settori strategici per il Paese in cui la transizione può costituire una grande opportunità di sviluppo se accompagnata da misure incentivanti, in grado di supportare i cambiamenti in atto. Per questo motivo abbiamo preso l’impegno come Governo di accompagnare la transizione energetica e produttiva del settore, partendo dall’analisi degli incentivi alla domanda, per proseguire con quella relativa sia alla produzione sia alla rete infrastrutturale a servizio del mercato. In vista della predisposizione della prossima legge di bilancio, è pertanto necessario definire un percorso condiviso”.