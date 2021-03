Autogrill sprofonda in Borsa (-6%): per Equita guidance 2021 riflette scenario ancora complesso

Daniela La Cava 12 marzo 2021 - 10:27

Sprofonda a Piazza Affari il titolo Autogrill, mostrando una flessione di circa il 6% dopo la pubblicazione dei risultati per il 2020 e l'annuncio della guidance per il 2021. Il gruppo ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2 miliardi di euro (-60% rispetto al 2019) e con un Ebitda underlying di 155,3 milioni. Nell'esercizio 2020 Autogrill ha registrato una perdita di 479,9 milioni contro i profitti di 205,2 milioni nel 2019. La società ha poi fornito la guidance per il 2021 che prevede ricavi compresi tra 2,4-2,8 miliardi, mentre gli obiettivi 2024 vedono i ricavi a 4,7 miliardi (Cagr 2020-2024 in un range del 20%-5%), un Ebit margin underlying al 6% e capex tra il 5%-5,6% dei ricavi.Secondo l'analisti di Equita l'esercizio 2020 di Autogrill è stato migliore delle attese, mentre e l'outlook 2021 recepisce ancora uno scenario incerto e complesso, i target ci sembrano credibili e basati su ipotesi ragionevoli". Gli analisti della sim milanese hanno una raccomandazione hold (tenere in portafoglio) su Autogrill, con un target a 5,3 euro.