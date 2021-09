Autogrill: ricavi salgono a 1,5 mld nei primi 8 mesi, rivista al rialzo guidance free cash flow

Daniela La Cava 30 settembre 2021 - 14:58

Autogrill ha annunciato di avere chiuso i primi 8 mesi del 2021 (al 31 agosto 2021) con ricavi pari a 1.500,1 milioni di euro contro i 1.414,1 milioni dello stesso periodo del 2020 (+9,3% a cambi costanti e +6,1% a cambi correnti). "La performance like for like è stata pari a +11,5% nei primi otto mesi del 2021 con il 71% dei punti vendita aperti al 31 agosto 2021", si legge nel comunicato di Autogrill che segnala che i ricavi ad agosto hanno evidenziato una crescita del 58,9% a cambi costanti rispetto ad agosto 2020. Nel periodo in esame l'Ebit underlying è stato negativo per 28 milioni, in miglioramento dai -332,2 milioni dell'agosto 2020. Positivo il free cash flow per 63,2 milioni, con una generazione di cassa positiva da maggio 2021 e in progressivo miglioramento nella stagione estiva.Il management di Autogrill ha rivisto al rialzo la guidance 2021: il free cash flow è stato rivisto in un range tra circa -15 milioni e circa +30 milioni rispetto alla precedente indicazione tra circa -65 milioni e circa -15 milioni. "La revisione della guidance per l’esercizio si basa sull’assunzione che l’attuale livello di traffico si mantenga sostanzialmente invariato per la parte rimanente dell’anno", indica la società che ha confermato gli obiettivi 2024.