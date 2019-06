Autogrill: ricavi attesi a quota 5 mld nel 2019

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Autogrill alza il velo sulle linee guida strategiche e gli obiettivi finanziari 2019-2021. Per l'anno in corso il gruppo dei servizi di ristorazione autostradale si attende ricavi per 5 miliardi di euro, con "una crescita trainata da Nord America e International, con l’Europa che prosegue nella razionalizzazione già in corso del portafoglio". E ancora L'ebitda underlying è visto tra 450m-470 milioni, con Ebitda margin underlying stabile per il Nord America e l’International, mentre migliora significativamente in Europa grazie alle iniziative di efficientamento attuate negli scorsi mesi. È atteso un utile per azione reported pari a 0,88-0,93 euro. Numeri che verranno illustra oggi a Milano nel corso del Capital Markets Day 2019 dedicato alla comunità finanziaria.Autogrill sottolinea in una nota che gli intervalli della guidance di Ebitda underlying e utile per azione reported riflettono le variazioni di periodo nette dell'anno, fra cui l'impatto complessivo della cessione delle attività autostradali canadesi (multiplo di cessione di circa 20 volte l'Ebitda 2018), l'impatto della cessione delle attività in Repubblica Ceca, la progressiva uscita dal business autostradale Tank & Rast in Germania, la recente acquisizione di Pacific Gateway Concessions, società che gestisce concessioni aeroportuali retail, con sede a San Francisco.Per quanto riguarda gli obiettivi al 2021 sono attesi ricavi consolidati in crescita a un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 4,5%- 5% per il periodo 2018-2021, raggiungendo quota 5,3 miliardi nel 2021. La crescita dei ricavi, spiega la società nella nota, sarà principalmente trainata dalla performance like-for-like e dal canale aeroportuale. Autogrill punterà a incrementare l'Ebitda margin underlying a circa il 10% nel 2021, con una crescita di 110 punti base rispetto al 2018.Il gruppo prevede inoltre che gli investimenti si normalizzino entro il 2021: incidenza Capex/ricavi tra il 5% e il 5,5% nel 2021. Di conseguenza Autogrill prevede un miglioramento significativo della generazione di cassa: il free cash flow nel 2021 e previsto in crescita di circa 5 volte rispetto al 2018.