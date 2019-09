Autogrill: ricavi accelerano nei primi otto mesi grazie agli aeroporti. Calano le vendite sulle autostrade

Alessandra Caparello 26 settembre 2019 - 15:26

Ricavi in aumento per il gruppo Autogrill che nei primi otto mesi dell'anno chiusi al 31 agosto 2019 segna un incremento del +3,3% a cambi costanti (+6,4% a cambi correnti) pari a 3190 milioni di euro.In Ue i ricavi sono pari a 1.162 milioni di euro, in calo dello 0,7% (-0,4% a cambi correnti) rispetto ai 1.167m riportati nello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita like for like dei ricavi è del 3,1%, trainata dal canale aeroportuale, guidata soprattutto dal Nord America (+5,5%).Buona la performance in Europa del canale aeroportuale, con la crescita like for like in progressiva accelerazione trainata dall’Italia. Contributo positivo per oltre 50milioni è stato generato dal saldo netto di nuove aperture e acquisizioni nel canale aeroportuale nel periodo e ottimizzazione del portafoglio nel canale autostradale e nei canali non strategici. Invece il canale autostradale ha visto un calo delle vendite del 4,9% (-3,5% a cambi correnti) per effetto di cessioni e chiusure selettive, non bilanciate da una crescita del traffico definita dalla società "contenuta". Al momento il titolo in Borsa segna un rialzo dell'1,01%.