Autogrill: rafforzata partnership con aeroporto di Amsterdam

Daniela La Cava 16 settembre 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Autogrill rafforza la partnership con l'aeroporto olandese di Amsterdam. Il gruppo italiano, attraverso la divisione HMSHost International, ha esteso al periodo 2028-2036 la partnership food & beverage per i 79 punti vendita presenti nell'aeroporto di Amsterdam Schiphol. Per il periodo si prevede un fatturato complessivo di circa 1,8 miliardi di euro. "Continuando la proficua collaborazione con l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, HMSHost International supporta gli obiettivi di sostenibilità dell'aeroporto ed esplora - assieme ai gestori dell’infrastruttura - l'innovazione digitale, sfruttando i punti di forza comuni ed unici per offrire la miglior offerta ai viaggiatori", si legge in una nota.