Autogrill: positiva per il titolo la proroga di 2 anni per le concessioni autostradali italiane (analisti)

Alessandra Caparello 3 settembre 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Cede terreno oggi in Borsa il titolo Autogrill che al momento segna -1,35% a 6,44 euro. Nell`ambito delle misure di sostegno economico, il DL infrastrutture ha prorogato per due anni le concessioni dei servizi di distribuzione di carburante e di ristoro sulla rete autostradale.Per Autogrill, sostiene Equita Sim, è una notizia positiva dato che per circa €700mn di sales (su totale 2019 pro-forma di €4.6bn i.e 16% del totale ricavi) la durata media passa da circa 5-6 anni a 7-8 anni.