Autogrill: nei primi 4 mesi 2021 ricavi calano a 530,7 mln

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha annunciato di avere chiuso i primi 4 mesi al 30 aprile 2021 con ricavi pari a 530,7 milioni di euro contro i 962,6 milioni nello stesso periodo del 2020, mostrando una flessione del 44,9% a cambi correnti (-42,1% a cambi costanti). Le performance like for like hanno invece mostrato una contrazione del 41% da inizio anno. "Trend in miglioramento nel mese di aprile, grazie al continuo avanzamento delle campagne di vaccinazione, così come della ripresa del traffico", si legge in una nota.La società ha infine precisato che la guidance al 2021 e gli obiettivi al 2024, rivisti lo scorso 31 marzo 2021, restano confermati.