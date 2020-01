Autogrill in affanno a Piazza Affari, possibile espansione nella ristorazione urbana

simone borghi 27 gennaio 2020 - 11:41

Pesante rosso per Autogrill a Piazza Affari. Il titolo segna un calo di oltre il 3% tornando a ridosso dei 9 euro. Un articolo della Stampa si sofferma sulle potenziali mosse future della holding Edizione riguardo le principali partecipate tra le quali Autogrill. Secondo il quotidiano, per esplorare il campo della ristorazione urbana ad Autogrill occorrerebbe un socio con specifica competenza.“L’M&A fa parte del DNA del Gruppo e rappresenta uno dei pilastri della strategia evidenziata durante l’ultimo cda di metà 2019” affermano gli analisti di Equita che aggiungono: “Non escludiamo che in futuro Autogrill possa svilupparsi anche nel campo della ristorazione urbana (attualmente minimamente presidiato) ma riteniamo che nel breve termine il management abbia come priorità principale quella di rafforzare il business in concessione negli aeroporti/ferrovie anche tramite la valorizzazione di alcuni asset nel canale autostradale e l’acquisizione di business in concessione in settori limitrofi”.Gli investitori attendono il fatturato preliminare dell’esercizio 2019 che sarà divulgato il prossimo 6 febbraio. “Ci aspettiamo un trend molto allineato a quello espresso durante i primi 8 mesi con un fatturato like-for-like negli ultimi 4 mesi pari al circa +3% con una componente nuove aperture circa flat” conclude Equita che ha rating Hold sul titolo con prezzo obiettivo a 10,6 euro.