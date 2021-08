Autogrill corre a Piazza Affari, titolo trova sponda da spunti su ripresa traffico aereo

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Autogrill corre a Piazza Affari, dove mostra un rialzo del 4,7% a 6,528 euro. Per gli analisti di Equita per Autogrill sono arrivati "spunti interessanti da un articolo del 'Sole 24 Ore' sul traffico aereo". In particolare, gli esperti si soffermano sui commenti rilasciati ieri dal ceo di Ryanair sulla ripresa del traffico aereo, dando indicazioni di 10,3 milioni di passeggeri ad agosto rispetto ai 9,3 milioni di luglio e 5 milioni di giugno. I trend consentiranno a Ryanair di riaprire 250 nuove destinazioni. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione di acquisto (buy) su Autogrill, con target fermo a 7,4 euro.