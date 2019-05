Autogrill cede attività autostradali canadesi

Daniela La Cava 27 maggio 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Autogrill cede le attività autostradali canadesi. In particolare, HMSHost Corporation tramite alcune sue controllate ha completato la cessione di tutte le sue attività nei Travel Centres sulle autostrade del Canada, costituite dalle partecipazioni detenute dalle canadesi HMSHost Motorways e HMSHost Motorways, in tre distinte partnership cui si aggiungono le attività in concessione di tre aree di servizio interamente possedute e gestite da SMSI, controllata di HMSHost. Anche KD Infrastructure, partner di HMSHost nelle tre partnership, cede contestualmente le sue quote di partecipazione. L’accordo prevede inoltre corrispettivi aggiuntivi basati su iniziative successive al closing.L’acquirente, un consorzio guidato da Arjun Infrastructure Partners e da Fengate Capital Management, ha acquistato le attività di HMSHost e KDLP in tutte le 23 aree di servizio che hanno concessioni di durata sino al 2060 e hanno realizzato nel 2018 un fatturato annuo complessivo pari a 111 milioni di dollari statunitensi. Quale parte dell’operazione è previsto, precisa una nota, che HMSHost provveda a supportare la continuità del servizio per un periodo di transizione.Le attività cedute da HMSHost includono quelle di SMSI, partecipazione 100% detenuta da HMSHost; HK Travel Centres LP, partecipazione 51% detenuta da HMSHost; HKSC Developments LP & HKSC Opco LP, partecipazione 49% detenuta da HMSHost.