Autogrill: ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio del cda

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Autogrill, in merito a quanto pubblicato oggi su alcuni organi di stampa, pur ribadendo di essere sempre aperta a valutare qualsiasi opportunità che il mercato possa offrire per conseguire i propri obiettivi strategici, precisa che ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio del consiglio di amministrazione della società. E' quanto si legge in una nota del gruppo nella quale precisa che il recente aumento di capitale di circa 600 milioni di euro si inserisce nel contesto delle attività che il board sta ponendo in essere per conseguire gli obiettivi strategici del gruppo Autogrill.Intanto a Piazza Affari il titolo Autogrill viaggia in deciso rialzo, mostrando un +5 per cento.