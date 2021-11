Autogrill: Zannoni lascia carica presidente, al suo posto Roverato

Daniela La Cava 18 novembre 2021 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha annunciato che Paolo Zannoni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, "per motivazioni legate a impegni personali". Zannoni, che prosegue la sua collaborazione con Autogrill in qualità di membro del cda, verrà sostituito da Paolo Roverato, già amministratore di Autogrill dall’aprile 2008 e membro del comitato controllo e rischi e corporate governance, del comitato risorse umane e del comitato strategie e sostenibilità della società, comitati da cui si è dimesso oggi.Laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, Paolo Roverato è dottore commercialista e revisore contabile. Dopo un’esperienza di più di dieci anni in Arthur Andersen, dal 2002 è dirigente di Edizione dove ad oggi ricopre il ruolo di Investment Director.